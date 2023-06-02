RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: РФ наступає на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна, бомбить під Бахмутом — карта

Этот материал также доступен на русском
02.06.2023, 07:03
Генштаб: РФ наступає на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна, бомбить під Бахмутом — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Сватового та Кремінної, бомблять авіацією на Бахмутському напрямку. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що Сили оборони відбили 25 атак противника на Донбасі за добу. У районі Куп'янська росіяни наступали на захід від Масютівки, а поблизу Сватового — біля Куземівки, успіху не мали.

Фронт у районі Куп'янська та Сватового (Карта: Military Land)

У районі Кремінної ворог атакував Білогорівку Луганської області та Спірне Донецької області, ЗСУ відбилися.

Фронт у районі Кремінної (Карта: Military Land)

На Бахмутському напрямку про бої не повідомляється, проте загарбники завдали авіаційних ударів по районах Хромового, Білої Гори та Олександро-Шультиного.

Фронт у районі Бахмута (Карта: Military Land)

У районі Донецька українські воїни відбили усі атаки у Мар'їнці.

Фронт у районі Донецька (Карта: Military Land)

Українська авіація завдала дев'яти ударів по районах зосередження піхоти та техніки, а також чотирьох ударів по зенітно-ракетних комплексах. Збито два дрони-камікадзе "Ланцет" та один БПЛА-розвідник "Орлан-10".

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, п'ять артилерійських підрозділів на позиціях, а також дев'ять районів зосередження озброєння та техніки.

Раніше спікер ЗСУ Череватий заявив, що окупанти з регулярних частин, які заходять до Бахмута, "в жаху" від ветеранів бригади "Азов", з яких сформовано кістяк 3 окремої штурмової бригади.

  • Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.
  • За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.
  • В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: обидві сторони готуються продовжити боротьбу. 

Читайте також: Спікер ЗСУ: Бравурні заяви Пригожина – латентна капітуляція, він тікає з Бахмута

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасвтратиГенштабМар'їнкаСватовеКуп'янськКреміннабахмут
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 