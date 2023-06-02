Генштаб: РФ наступає на лінії Куп'янськ — Сватове — Кремінна, бомбить під Бахмутом — карта

Російські окупанти наступають у районі Куп'янська, Сватового та Кремінної, бомблять авіацією на Бахмутському напрямку. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що Сили оборони відбили 25 атак противника на Донбасі за добу. У районі Куп'янська росіяни наступали на захід від Масютівки, а поблизу Сватового — біля Куземівки, успіху не мали.

У районі Кремінної ворог атакував Білогорівку Луганської області та Спірне Донецької області, ЗСУ відбилися.

На Бахмутському напрямку про бої не повідомляється, проте загарбники завдали авіаційних ударів по районах Хромового, Білої Гори та Олександро-Шультиного.

У районі Донецька українські воїни відбили усі атаки у Мар'їнці.

Українська авіація завдала дев'яти ударів по районах зосередження піхоти та техніки, а також чотирьох ударів по зенітно-ракетних комплексах. Збито два дрони-камікадзе "Ланцет" та один БПЛА-розвідник "Орлан-10".

Ракетники та артилеристи вразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, п'ять артилерійських підрозділів на позиціях, а також дев'ять районів зосередження озброєння та техніки.

Раніше спікер ЗСУ Череватий заявив, що окупанти з регулярних частин, які заходять до Бахмута, "в жаху" від ветеранів бригади "Азов", з яких сформовано кістяк 3 окремої штурмової бригади.

Раніше в Міноборони повідомили, що Росія замінює терористів Групи Вагнера на регулярні підрозділи, тому інтенсивність наступальних дій окупантів у напрямку Бахмута істотно знизилася.

За словами спікера ЗСУ Череватого, у Бахмуті бойові дії зведено до мінімуму, тому протягом останніх кількох днів місто не фігурує у зведеннях Генштабу ЗСУ.

В Міноборони спростували "затишшя" в Бахмуті: обидві сторони готуються продовжити боротьбу.

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