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США помогут Украине построить "армию будущего" – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 13:39
США помогут Украине построить
Энтони Блинкен (Фото - Госдераптамент США)

США помогут Украине построить "армию будущего" с современными воздушными силами, ПВО, бронетехникой и собственным производством боеприпасов. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters

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Блинкен во время выступления в Финляндии сказал, что Соединенные Штаты помогут Украине построить "армию будущего", которая будет включать "современные военно-воздушные силы, комплексную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронетехнику, национальный потенциал по производству боеприпасов, а также обучение и поддержку для поддержания боевой готовности сил и техники".

По его словам, сейчас США и союзники вместе с Украиной формируют консенсус по основным условиям "справедливого и прочного мира" после окончания войны с Россией.

Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон готов "поощрять инициативы других стран по прекращению конфликта" при условии, что они поддерживают Устав ООН и принципы суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Мы поддержим усилия — будь то Бразилия, Китай или любая другая страна, — если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру", — сказал он.

  • 5 мая 2023 года в Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и будут продолжать военную помощь. 
  • 20 мая сообщалось, что Блинкен стал в администрации Байдена основным двигателем, благодаря которому удалось убедить Белый дом поддержать поставки Украине многоцелевых истребителей F-16 и обучение украинских летчиков и механиков.

Читайте также: Оценка ВВС США: Украинцев можно научить летать на F-16 за четыре месяца – Yahoo News

Сергей Бережной
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