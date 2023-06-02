США помогут Украине построить "армию будущего" – Блинкен
США помогут Украине построить "армию будущего" с современными воздушными силами, ПВО, бронетехникой и собственным производством боеприпасов. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет Reuters.
Блинкен во время выступления в Финляндии сказал, что Соединенные Штаты помогут Украине построить "армию будущего", которая будет включать "современные военно-воздушные силы, комплексную противовоздушную и противоракетную оборону, современные танки и бронетехнику, национальный потенциал по производству боеприпасов, а также обучение и поддержку для поддержания боевой готовности сил и техники".
По его словам, сейчас США и союзники вместе с Украиной формируют консенсус по основным условиям "справедливого и прочного мира" после окончания войны с Россией.
Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон готов "поощрять инициативы других стран по прекращению конфликта" при условии, что они поддерживают Устав ООН и принципы суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Мы поддержим усилия — будь то Бразилия, Китай или любая другая страна, — если они помогут найти путь к справедливому и прочному миру", — сказал он.
- 5 мая 2023 года в Белом доме заявили, что США "сделали все возможное" для подготовки наступления Украины и будут продолжать военную помощь.
- 20 мая сообщалось, что Блинкен стал в администрации Байдена основным двигателем, благодаря которому удалось убедить Белый дом поддержать поставки Украине многоцелевых истребителей F-16 и обучение украинских летчиков и механиков.
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