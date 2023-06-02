США допоможуть Україні побудувати "армію майбутнього" – Блінкен

США допоможуть Україні побудувати "армію майбутнього" із сучасними повітряними силами, ППО, бронетехнікою та власним виробництвом боєприпасів. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, пише Reuters.

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Блінкен під час виступу у Фінляндії сказав, що Сполучені Штати допоможуть Україні побудувати "армію майбутнього", яка міститиме "сучасні військово-повітряні сили, комплексну протиповітряну та протиракетну оборону, сучасні танки та бронетехніку, національний потенціал з виробництва боєприпасів, а також навчання та підтримку для підтримання бойової готовності сил і техніки".

За його словами, зараз США та союзники разом з Україною формують консенсус щодо основних умов "справедливого та міцного миру" після закінчення війни з Росією.

Держсекретар США також заявив, що Вашингтон готовий "заохочувати ініціативи інших країн щодо припинення конфлікту" за умови, що вони підтримують Статут ООН та принципи суверенітету та територіальної цілісності України.

"Ми підтримаємо зусилля – чи то Бразилія, чи то Китай, чи будь-яка інша країна, – якщо вони допоможуть знайти шлях до справедливого та міцного миру", – сказав він.

5 травня 2023 року в Білому домі заявили, що США "зробили все можливе" для підготовки наступу України та продовжуватимуть військову допомогу.

20 травня повідомлялося, що Блінкен став в адміністрації Байдена основним двигуном, завдяки якому вдалося переконати Білий дім підтримати постачання Україні багатоцільових винищувачів F-16 та навчання українських льотчиків та механіків.

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