Ставка. Зеленський дав 10 днів на ревізію укриттів, щодо фронту – секретно

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, учасники якого "жорстко відреагували" на загибель людей біля закритого бомбосховища у Києві.

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Президент повідомив, що доручив міністру стратегічної промисловості Олександру Камишіну "провести повну ревізію всіх захисних споруд Києва. Звіт – за десять днів". Міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку доручено провести повну ревізію бомбосховищ по всій країні.

На засіданні комплексно обговорювали стан ППО України, її потреби, можливості удосконалення з урахуванням наявних ресурсів, надходжень від партнерів та власного виробництва.

"Питання третє. Фронт. Без деталей", – написав Зеленський.

Була також доповідь розвідки щодо країн, які допомагають Росії "не просто обходити санкції, а й нарощувати виробництво ракет і дронів в умовах війни".

"Готуємо відповідні рішення", – повідомив президент.

У ніч на 1 червня Росія знову атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами. Загинуло троє людей, серед них – дитина. Житель Деснянського району Києва стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було закрито. Цю інформацію підтвердили Кличко та Клименко. Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

2 червня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти наступають у районі Куп'янська, Сватового та Кремінної, бомбардують авіацією на Бахмутському напрямку.

Держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що США допоможуть Україні побудувати "армію майбутнього" із сучасними повітряними силами, ППО, бронетехнікою та власним виробництвом боєприпасів.

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