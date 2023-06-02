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Зеленский: Украина не будет втягивать в войну ни одну страну НАТО

Цей матеріал також доступний українською
02.06.2023, 16:48
Зеленский: Украина не будет втягивать в войну ни одну страну НАТО - Фото
Владимир Зеленский (Фото - EPA)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина "не будет втягивать в войну" ни одну страну НАТО. Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве.

Зеленский подчеркнул, что Украина "не ищет альтернативы НАТО".

Также он отметил, что на сегодняшний день ни один член Альянса не воюет с Россией.

"Мы люди адекватные и понимаем, что ни одну страну НАТО мы не будем втягивать в войну. И потому мы понимаем, что мы не будем членами НАТО, пока идет эта война. Не потому, что не хотим, а потому, что это невозможно", – сказал президент.

Он отметил, что актуальные гарантии безопасности в виде санкций, финансирования, оружия должны действовать до тех пор, пока Украина не станет членом Альянса.

  • 17 мая 2023 года министр обороны Британии Уоллес заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО будет решаться после войны.
  • 30 мая глава МИД Кулеба обратился к коллегам из 31 страны-члена Альянса: призвал предоставить гарантии безопасности Украине.
  • Президент Франции Макрон заявил, что гарантии безопасности для Украины должны быть чем-то средним между моделью Израиля и членством в НАТО.
  • 1 июня государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина может ожидать "мощный пакет поддержки" на июльском саммите НАТО.

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Вадим Ребрина
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