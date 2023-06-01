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Блинкен анонсировал "мощную" политическую и материальную помощь Украине на саммите НАТО

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 17:16
Блинкен анонсировал
Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Украина может ожидать "мощный пакет поддержки" на июльском саммите НАТО. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции.

"Я уверен, что результатом в Вильнюсе станет мощный пакет политической и практической поддержки Украины", – сказал он.

Блинкен отметил, что союзники по НАТО поддерживают свои обязательства по будущему членству Украины в Альянсе, которые они взяли на себя во время Бухарестского саммита в 2008 году.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.

В нем должен принять участие президент Владимир Зеленский.

  • 16 мая 2023 года в Госдепартаменте США заявили, что не исключают возможности включения России в список государств-спонсоров терроризма.
  • 20 мая издание Washington Post писало, что Блинкен убедил президента США Байдена поддержать снабжение союзниками истребителей F-16 Украины.
  • 31 мая Байден подписал новый пакет помощи Украине от США на $300 млн.

Читайте также: Зеленский: Украина готова вступить в НАТО, ждем готовности от Альянса нас принять

Артём Джерипа
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