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Блінкен анонсував "потужну" політичну та матеріальну допомогу Україні на саміті НАТО

Этот материал также доступен на русском
01.06.2023, 17:16
Блінкен анонсував
Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Україна може очікувати на "потужний пакет підтримки" на липневому саміті НАТО. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції.

"Я впевнений, що результатом у Вільнюсі стане потужний пакет політичної та практичної підтримки України", – сказав він.

Блінкен зазначив, що союзники по НАТО підтримують свої зобов'язання щодо майбутнього членства України в Альянсі, які вони взяли на себе під час Бухарестського саміту 2008 року.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

У ньому має взяти участь президент Володимир Зеленський.

  • 16 травня 2023 року у Держдепартаменті США заявили, що не відкидають можливості включення Росії до списку держав-спонсорів тероризму.
  • 20 травня видання Washington Post писало, що Блінкен переконав президента США Байдена підтримати постачання союзниками винищувачів F-16 Україні.
  • 31 травня Байден підписав новий пакет допомоги Україні від США на $300 млн.

Читайте також: Зеленський: Україна готова вступити в НАТО, чекаємо готовності від Альянсу нас прийняти

Артем Джеріпа
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