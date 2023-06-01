Блінкен анонсував "потужну" політичну та матеріальну допомогу Україні на саміті НАТО

Україна може очікувати на "потужний пакет підтримки" на липневому саміті НАТО. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції.

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"Я впевнений, що результатом у Вільнюсі стане потужний пакет політичної та практичної підтримки України", – сказав він.

Блінкен зазначив, що союзники по НАТО підтримують свої зобов'язання щодо майбутнього членства України в Альянсі, які вони взяли на себе під час Бухарестського саміту 2008 року.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.

У ньому має взяти участь президент Володимир Зеленський.

16 травня 2023 року у Держдепартаменті США заявили, що не відкидають можливості включення Росії до списку держав-спонсорів тероризму.

20 травня видання Washington Post писало, що Блінкен переконав президента США Байдена підтримати постачання союзниками винищувачів F-16 Україні.

31 травня Байден підписав новий пакет допомоги Україні від США на $300 млн.

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