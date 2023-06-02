Зеленський: Україна не втягуватиме у війну жодну країну НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна "не буде втягувати у війну" жодну країну НАТО. Про це він сказав на спільному брифінгу з президентом Естонії Аларом Карісом у Києві.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зеленський підкреслив, що Україна "не шукає альтернативи НАТО".

Також він зазначив, що на сьогодні жоден член Альянсу не воює з Росією.

"Ми люди адекватні і розуміємо, що жодну країну НАТО ми не будемо втягувати у війну. І тому ми розуміємо, що ми не будемо членами НАТО, поки йде ця війна. Не тому, що не хочемо, а тому, що це неможливо", – сказав президент.

Він зауважив, що актуальні гарантії безпеки у вигляді санкцій, фінансування, зброї мають діяти доти, допоки Україна не стане членом Альянсу.

17 травня 2023 року міністр оборони Британії Воллес заявив, що питання вступу України в НАТО вирішуватиметься після війни.

30 травня глава МЗС Кулеба звернувся до колег із 31 країни-члена Альянсу: закликав надати гарантії безпеки Україні.

Президент Франції Макрон заявив, що гарантії безпеки для України мають бути чимось середнім між моделлю Ізраїлю та членством у НАТО.

1 червня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна може очікувати на "потужний пакет підтримки" на липневому саміті НАТО.

Читайте також: Тема дня | "Ми готові до НАТО". Що треба знати про раптовий візит Зеленського в Молдову

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.