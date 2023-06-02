Глава Деснянской РГА ответил Кличко относительно заявления на отстранение от обязанностей
Глава Деснянской районной госадминистрации Дмитрий Ратников ответил мэру Киева Виталию Кличко о просьбе отстранить его от должности на период расследования. Ранее выяснилось, что во время воздушной тревоги в Деснянском районе было закрыто бомбоубежище, к которому прибежали люди. Тогда в районе от обстрела РФ погибли три человека. Ратников призвал Кличко "заниматься прямыми обязанностями, а не политикой".
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Он предложил Кличко вместе написать заявления на отстранение от обязанностей.
"Потому что, по Вашим словам, главы районных администраций отвечают абсолютно за все, что происходит в городе. За открытие и закрытие укрытий, за благоустройство и за "пункти незламності", и абсолютно за все. Возникает логичный вопрос, а за что отвечает мэр?", – написал Ратников.
Он также упрекнул Кличко в "постоянных" заграничных командировках.
Ратников призвал Кличко "заниматься своими прямыми обязанностями, а не политикой" во время войны.
- Ночью 1 июня 2023 года Россия снова атаковала Киев с воздуха баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.
- Кличко обратился в Офис президента и Кабинет министров с просьбой отстранить Ратникова после ситуации с закрытым укрытием и гибелью людей во время ночного удара РФ.
- 2 июня на Ставке верховного главнокомандующего президент Зеленский поручил проверить защитные сооружения в Киеве министру стратегической промышленности Александру Камышину и по всей стране министру внутренних дел Игорю Клименко.
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