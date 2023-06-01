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Кличко хочет проверить укрытия, просит Зеленского отстранить главу киевского района

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2023, 12:24
Кличко хочет проверить укрытия, просит Зеленского отстранить главу киевского района - Фото
Виталий Кличко (Фото: КГГА)

Городской голова Киева Виталий Кличко обратился в Офис президента и Кабинет министров с просьбой отстранить главу Деснянской районной государственной администрации Дмитрия Ратникова после ситуации с закрытым укрытием и гибелью людей во время ночного удара РФ.

По его словам, он дал отдельное поручение главам районов "немедленно" проверить все укрытия, за работу которых "отвечают главы РГА". 

Он отметил, что обратился в ОП и правительство, которые назначают и увольняют глав районов, с просьбой отстранить главу Деснянской РГА Дмитрия Ратникова, пока продолжается следствие, было ли открыто укрытие в поликлинике, когда там погибло три человека. 

Кличко заявил, что отстраненным должен быть и руководитель медицинского учреждения, которого назначала Деснянская РГА. 

  • Сегодня, 1 июня, ночью Россия снова атаковала Киев с воздуха баллистическими ракетами. Все цели были сбиты противовоздушной обороной, однако есть разрушения и жертвы в результате падения обломков. Среди погибших – ребенок.
  • Житель Деснянского района Киева, где ночью в результате российского ракетного удара погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Эту информацию подтвердили Кличко и Клименко.
  • Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Читайте также: Гибель людей в Киеве. Кличко уже говорит, что установить, было ли закрыто укрытие, сейчас невозможно

Дмитрий Гриниченко
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