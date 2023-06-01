Кличко хоче перевірити укриття у Києві. Просить Зеленського усунути голову Деснянської РДА

Міський голова Києва Віталій Кличко звернувся до Офісу президента та Кабінету міністрів з проханням відсторонити голову Деснянської районної державної адміністрації Дмитра Ратнікова після ситуації із закритим укриттям та загибелі людей під час нічного удару РФ.

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За його словами, він дав окреме доручення главам районів "негайно" перевірити всі укриття, за роботу яких "відповідають глави РДА".

Він зазначив, що звернувся до ОП та уряду, які призначають та звільняють голів районів, з проханням усунути голову Деснянської РДА Дмитра Ратнікова, доки триває слідство, чи було відкрито укриття в поліклініці, коли там загинуло троє людей.

Кличко заявив, що відстороненим має бути і керівник медичного закладу, якого призначала Деснянська РДА.

Сьогодні, 1 червня, вночі Росія знову атакувала Київ з повітря балістичними ракетами. Всі цілі були збиті протиповітряною обороною, проте є руйнування та жертви внаслідок падіння уламків. Серед загиблих – дитина.

Мешканець Деснянського району Києва, де вночі внаслідок російського ракетного удару загинули троє осіб, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. Цю інформацію підтвердили Кличко та Клименко.

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

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