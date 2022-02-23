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Кличко рассказал, какие ограничения ЧП будут введены в Киеве

Цей матеріал також доступний українською
23.02.2022, 22:50
Кличко рассказал, какие ограничения ЧП будут введены в Киеве - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Комендантский час в Киеве вводить не будут, но будут проверять документы, удостоверяющие личность. Также будет ограничена работа клубов и мест общественного питания. Об этом сказал мэр столицы Виталий Кличко в своем видеообращении.

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По его словам, комендантский час в Киеве вводить не будут. Но киевляне должны всегда иметь при себе удостоверение личности.

Будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры города. Усилят охрану и ограничат доступ ко всем органам власти в столице.

"Работа дискотек, клубов и мест общественного питания разрешается с 7:00 до 23:00", – сказал Кличко.

На всех основных въездах в город будут работать контрольно-пропускные пункты.

Особый контроль будет введен за пассажирами на вокзалах и в аэропорту Жуляны.

Вадим Ребрина
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