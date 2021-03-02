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Кличко выиграл суд у 1+1 из-за сюжета программы Дубинского

02.03.2021, 18:26
Кличко выиграл суд у 1+1 из-за сюжета программы Дубинского - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Подольский суд Киева удовлетворил иск мэра Киева Виталия Кличко к студии 1+1 о защите чести, достоинства и деловой репутации. Иск касался сюжета в программе Александра Дубинского "Гроші". Соответствующее решение суда опубликовано в реестре.

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Кличко подал иск в августе 2019 года с соистцом Дмитрием Белоцерковцем.

"Насколько вы помните, тогда против меня была развернута широкая кампания по дискредитации. И я заявил, что буду защищать свою честь и достоинство в суде. Поэтому и подал иск в суд на канал 1+1, который поливал меня грязью. О наступлении на свободу слова речь здесь не идет", – говорится в заявлении Кличко на его сайте.

Суд признал озвученную в сюжете 1+1 информацию "недостоверной и такой, что порочит честь, достоинство и деловую репутацию" истцов.

В сюжете утверждалось, что Кличко и руководитель Департамента городского благоустройства КГГА Дмитрий Белоцерковец якобы получают прибыль от незаконной работы МАФов в Киеве.

Суд обязал 1+1 опровергнуть недостоверную информацию, а также удалить сюжет с сайта 1+1, YouTube-канала 1+1 и аккаунта в Facebook.

Кроме того суд постановил взыскать с 1+1 в пользу Белоцерковца 50 000 грн в счет возмещения морального вреда (истцы просили 1,5 млн грн).

Решение может быть оспорено в апелляционном суде. 

В июле 2019 года Кличко заявил, что подает в суд на 1+1. По словам мэра, против него была развернута масштабная кампания по дискредитации, которую организовали представители новой власти и соратники экс-президента Виктора Януковича.

Вадим Ребрина
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виталий кличко 1+1
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