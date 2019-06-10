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10.06.2019, 20:47

Климкин: Молдова может превратиться в плацдарм России

Климкин: Молдова может превратиться в плацдарм России - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По мнению главы МИД, сейчас в Кишиневе постоянно увеличивается вероятность и риски "добрых услуг" со стороны внешних игроков

Молдова может превратиться в новый российский плацдарм. Такое завление опубликовал в Facebook министр иностранных дел Павел Климкин.

Глава МИД отметил, что в министерстве пристально следят за тем, что происходит сейчас в Молдове.

По его словам, завтра, 11 июня, в Кишинев прибудет Виктор Крыжановский, который отвечает за координацию усилий по приднестровскому урегулированию и очень хорошо разбирается в молдавском контексте.

"Беспокоит, что сегодня постоянно увеличивается вероятность и соответствующие риски "добрых услуг" со стороны внешних игроков. К сожалению, больше посредничества - меньше субъектности. Нам всем очень нужна европейская демократическая Молдова и совсем не подходит перспектива нового российского плацдарма, который будет создавать угрозу для украинского юга", - написал Климкин.

Читайте также: Как Украина может помочь Молдове в преодолении кризиса

8 июня Конституционный суд Молдовы постановил распустить парламент, но президент Игорь Додон отказался это сделать. Новый премьер Майя Санду принесла присягу, ее назначение подписал президент. КСМ признал незаконными все назначения и документы, которые в будущем примет парламент. 

9 июня суд временно отстранил Додона из-за отказа распустить парламент, его полномочия передали экс-премьеру Павлу Филипу от Демпартии, не признающей смену власти. Тот подписал указ о роспуске и назначил досрочные выборы. Они пройдут 6 сентября.

Сегодня в Молдове, где со вчерашнего дня сложилось двоевластие - два Кабмина не признают друг друга, состоялись их заседания.

Сегодня, 10 июня, СНБО провел совещание в связи с ситуацией в Молдове. В Украине обеспокоены политическим кризисом в стране. 

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Теги: павел климкин, Молдова
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