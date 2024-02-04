Климкин о том, почему Орбана убеждала именно Мелони: Тоже правая, без нее выгод не получит

Экс-глава МИД Климкин считает, что без Мелони Орбан не сможет воплотить свою "мечту" – стать европейским партнером Трампа

Павел Климкин (Скриншот с видео LIGA.net)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не блокировал выделение 50 млрд евро для Украины благодаря содействию итальянского премьера Джорджи Мелони. Она имеет влияние на венгерского коллегу, потому что они оба правые, и без партнерства с ней Орбану не обойтись. Такое мнение высказал министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин в интервью LIGA.net.

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"Они (представители ЕС. – Ред.) нашли премьера страны, к которой Орбан должен прислушаться. Он имеет фундаментальную амбицию, свою мечту – стать лидером европейских правых, европейских консерваторов. Мелони – тоже правая", – сказал Климкин.

Он убежден, что даже если правые возьмут на следующих европейских выборах 20 и более процентов, "никаких выгод без партнерства с Мелони Орбан не получит".

"И вся его симпатичная мечта стать уникальным европейским партнером Трампа – она тоже без Мелони не работает", – сказал Климкин.

В декабре 2023-го журналисты газеты Libero заявили, что убедить Орбана не блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз смогла его итальянская коллега Джорджа Мелони.

После утверждения Евросоюзом 50 млрд евро для Украины ряд западных СМИ написали, что Орбана снова убеждала Мелони.

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