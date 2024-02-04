Клімкін про те, чому Орбана переконувала саме Мелоні: Теж права, без неї зисків не отримає

Ексглава МЗС Клімкін вважає, що без Мелоні Орбан не зможе втілити свою "мрію" – стати європейським партнером Трампа

Павло Клімкін (Скриншот з відео LIGA.net)

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан не блокував виділення 50 млрд євро для України завдяки сприянню італійської прем’єрки Джорджі Мелоні. Вона має вплив на угорського колегу, тому що вони обидва праві, і без партнерства з нею Орбану не обійтися. Таку думку висловив міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін в інтерв'ю LIGA.net.

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"Вони (представники ЄС. – Ред.) знайшли прем’єра країни, до якої Орбан має дослухатися. Він має фундаментальну амбіцію, свою мрію – стати лідером європейських правих, європейських консерваторів. Мелоні – теж права", – сказав Клімкін.

Він переконаний, що навіть якщо праві візьмуть на наступних європейських виборах 20 і більше відсотків, "ніяких зисків без партнерства з Мелоні Орбан не отримає".

"І вся його симпатична мрія стати унікальним європейським партнером Трампа – вона теж без Мелоні не працює", – сказав Клімкін.

У грудні 2023-го журналісти газети Libero заявили, що переконати Орбана не блокувати початок переговорів про вступ України до Євросоюзу змогла його італійська колега Джорджа Мелоні.

Після затвердження Євросоюзом 50 млрд євро для України низка західних ЗМІ написали, що Орбана знову переконувала Мелоні.

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