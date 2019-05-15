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15.05.2019, 22:31

Климкин о возврате РФ в ПАСЕ: Сторонники этого подрывают "Минск"

Климкин о возврате РФ в ПАСЕ: Сторонники этого подрывают "Минск" - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Прецедент возвращения России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия

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Страны-члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые выражают готовность вернуть Россию в ПАСЕ, становятся соучастниками подрыва Кремлем минских соглашений. Об этом заявил в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Они (отдельные страны-члены ПАСЕ - ред.) должны осознавать, что становятся соучастниками подрыва Минска. Вопрос ведь не только в том, работает ли Минск и кто как его выполняет - для Украины это дело жизненного значения. Вопрос в том, что прецедент возвращения России в ПАСЕ будет иметь значительные символические последствия - это запускает процесс "нормализации" всего, что позволяет себе РФ", - заявил Климкин.

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Он добавил, что озвучил соответствующее предостережение коллегам-дипломатам в Брюсселе.

Если Европа будет поддаваться на шантаж Кремля и прятать голову в песок - от Совета Европы и от всех европейских ценностей может очень быстро ничего не остаться, уверен Климкин.

Ранее сегодня Климкин сказал, что если Совет Европы, пойдя на поводу у нескольких его членов, примет решение о снижении санкционного давления на РФ, это "убьет" минский процесс. 

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Теги: павел климкин, пасе, минские соглашения
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