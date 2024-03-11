Климкин об украинской дипломатии: Есть нехватка человеческого и интеллектуального ресурса

Экс-глава МИД считает украинцев "крутыми" с точки зрения адаптивности и понимания мира, но по мировым стандартам Украина – страна "на троечку"

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил в интервью LIGA.net, что Украина находится на грани коллапса интеллектуального и человеческого ресурса. По его словам, это отражается и на дипломатической деятельности.

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"Что для нас важно, как и для любой страны, – это фундаментальная нехватка человеческого и интеллектуального ресурса. Это не специфическая история только для дипломатической службы, это история для нашей страны", – сказал он.

Климкин заявил, что считает украинцев "достаточно крутыми" с точки зрения адаптивности и понимания мира. Однако, добавил он, по мировым рамкам Украина является "средней страной" как по населению, так и по экономике и тому подобному.

"Я бы сказал, что мы находимся на грани коллапса человеческого и интеллектуального ресурса. И это отражается и на дипломатической службе", – сказал экс-глава МИД.

7 марта президент согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

Зеленский заявил, что это то, что хотел сам Залужный.

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