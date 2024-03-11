Клімкін про проблему української дипломатії: Брак людського та інтелектуального ресурсу

Ексглава МЗС вважає українців "крутими" з погляду адаптивності та розуміння світу, але за світовими стандартами Україна – країна "на трієчку"

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив в інтерв'ю LIGA.net, що Україна перебуває на межі колапсу інтелектуального та людського ресурсу. За його словами, це позначається й на дипломатичній діяльності.

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"Що для нас важливо, як і для будь-якої країни, – це фундаментальна нестача людського та інтелектуального ресурсу. Це не є специфічною історією тільки для дипломатичної служби, це є історією для нашої країни", – сказав він.

Клімкін заявив, що вважає українців "достатньо крутими" з погляду адаптивності та розуміння світу. Проте, додав він, за світовими рамками Україна є "середньою країною" як за населенням, так і за економікою тощо.

"Я б сказав, що ми перебуваємо на межі колапсу людського та інтелектуального ресурсу. І це позначається й на дипломатичній службі", – сказав ексглава МЗС.

7 березня президент погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача Збройних Сил України Залужного на посаду посла України у Великій Британії.

Зеленський заявив, що це те, чого хотів сам Залужний.

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