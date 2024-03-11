Залужний у Британії. Клімкін пояснив, чим займається посол і навіщо вони потрібні

Павло Клімкін (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін пояснив, чим займаються українські посли в інших країнах, а також заявив, що сьогодні представники в інших столицях "не роблять політику". Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, послів призначає президент, а дипломатична освіта "важлива, але не критична".

"У сучасному світі освіта – це безперервний процес. Хто не вчиться, тому кажуть "до побачення". Колись послам давали інструкції, вантажили подарунки, після чого вони писали депеші, що називалося дипломатичною поштою. Зараз посли втратили свою попередню роль і я вважаю, що це добре", – сказав Клімкін.

Він зазначив, що зараз не можна працювати так, як це було 50 років тому.

"Посли не роблять політику, це ми вже проїхали, щоб вони визначали складні політичні ігри, такого немає. Політика робиться у столицях, громадянським суспільством, бізнесом. Але посли не повинні сприйматися як суміш туристичного бюро та перекладачів, інакше ми можемо закрити наші посольства", — заявив ексміністр.

Дипломат наголосив, що посли мають збирати всю інформацію про те, що відбувається у країні перебування.

"Пропускати через себе раціонально, частково емоційно, маємо будувати зв'язки на перспективу, бути здатними підтримувати контакт, а головне — говорити з країною мовою, яка їй зрозуміла. Це дуже складно. Більшість наших послів сьогодні цього не можуть, хоча у нас є класні посли", – резюмував він.

8 лютого 2024 року президент Зеленський звільнив Валерія Залужного та призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Залужному він запропонував "залишитися в команді", проте не уточнив, на якій посаді. 9 лютого Зеленський надав звання Героя України Залужному.

Зеленський пояснив зміну головнокомандувача ЗСУ та низки військових командирів необхідністю "перезавантаження".

7 березня президент погодив кандидатуру колишнього головнокомандувача Збройних Сил України на посаду посла України у Великій Британії.

Читайте також: Залужний до дипломатичної посади пройшов ВЛК, його визнали непридатним – ZN.UA