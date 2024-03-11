Залужный в Британии. Климкин объяснил, чем занимается посол и зачем они нужны

Павел Климкин (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин объяснил, чем занимаются украинские послы в других странах, а также заявил, что сегодня представители в других столицах "не делают политику". Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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По его словам, послов назначает президент, а дипломатическое образование "важно, но не критично".

"В современно мире образование — это непрерывный процесс. Кто не учится, тому говорят "до свидания". Когда-то послам давали инструкции, грузили подарки, после чего они писали депеши, что называлось дипломатической почтой. Сейчас послы потеряли свою предыдущую роль и я считаю, что это хорошо", — сказал Климкин.

Он отметил, что сейчас нельзя работать так, как это было 50 лет назад.

"Послы не делают политику, это мы уже проехали, чтобы они определяли сложные политические игры, такого нет. Политика делается в столицах, гражданским обществом, бизнесом. Но послы не должны восприниматься как смесь туристического бюро и переводчиков, иначе мы можем закрыть наши посольства", — заявил экс-министр.

Дипломат подчеркнул, что послы должны собирать все информацию о том, что происходит в стране нахождения.

"Пропускать через себя рационально, частично эмоционально, должны строить связи на перспективу, быть способны поддерживать контакт, а главное — говорить со страной на языке, который ей понятен. Это очень сложно. Большинство наших послов сегодня этого не могут, хотя у нас есть классные послы", — резюмировал он.

8 февраля 2024 года президент Зеленский уволил Валерия Залужного и назначил на должность главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Залужному он предложил "остаться в команде", однако не уточнил, на каком посту. 9 февраля Зеленский присвоил звание Героя Украины Залужному.

Зеленский объяснил смену главнокомандующего ВСУ и ряда военных командиров необходимостью "перезагрузки".

7 марта президент согласовал кандидатуру бывшего главнокомандующего Вооруженными Силами Украины на должность посла Украины в Великобритании.

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