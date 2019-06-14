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14.06.2019, 22:39

Климкин опроверг свое назначение послом в США: Меня не посылают

Климкин опроверг свое назначение послом в США: Меня не посылают - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД в шутливой манере отреагировал на слухи

Министр иностранных дел Павел Климкин опроверг информацию о том, что ему предлагали должность посла Украины в США. Об этом Климкин написал в Тwitter.

"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не посылает. Я тоже, как человек вежливый и воспитанный, постараюсь никого никуда не посылать", - написал министр.

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30 мая президент Владимир Зеленский внес представления в Раду на увольнение глав МИД, СБУ и Минобороны.

6 июня  Рада не поддержала увольнение Климкина.

11 июня Климкин призвал депутатов Верховной Рады поддержать решение о его увольнении. В тот же день Зеленский подписал представление об увольнении Климкина. А также внес представление на назначение Вадима Пристайко министром иностранных дел.

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Теги: павел климкин, МИД, назначение
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