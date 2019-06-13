Климкин рассказал о встрече с Зеленским

Павел Климкин (фото - president.gov.ua)

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что вектор внешней политики Украины не изменится. Об этом он сказал в интервью ТСН.

Отвечая на вопрос, возникло ли у него после встречи с президентом Владимиром Зеленским сомнение, что вектор внешней политики Украины может измениться, Климкин сказал: "Нет, у меня не возникло такого сомнения. <...> Возможно, он видит тактику этого несколько другим путем, но логика нашей стратегии она такая же".

По его словам, нужно "честно говорить, что мы можем в контексте европейской интеграции".

"И для меня реальной амбицией, понимая там, где мы находимся, и там где находится Европейский Союз, было бы получить европейскую перспективу ну, скажем, через пять, через шесть лет – в 25-м, 26-м году начать переговоры и прийти к членству в Евросоюзе в начале следующего десятилетия", - подчеркнул Климкин.

Он добавил, что остается в контакте с Зеленским.

6 июня 2019 года Верховная Рада не поддержала увольнение Климкина.