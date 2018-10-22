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22.10.2018, 14:52

Климкин "с пониманием" отнесся к выходу США из договора с РФ

Климкин "с пониманием" отнесся к выходу США из договора с РФ - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава украинского МИД Павел Климкин отметил, что никто не будет терпеть невыполнение Россией своих обязательств

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "с пониманием относится" к решению США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом он написал в Twitter.

"России дают понять, что "гибридное" невыполнение своих обязательств не будут больше терпеть", - написал Климкин. 

Он отметил, что нарушением договора Россия наносит огромный вред мировой безопасности, а наибольшую угрозу создает - для Европы, и нивелирует те политические достижения, которые завершили противостояние между США и СССР.

"Тем более лицемерно звучат сегодня московские обвинения в адрес США в возвращении ко временам холодной войны", - подчеркнул глава МИД. 

В конце 2017 года Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора РСМД. 21 октября он принял решение о выходе США из договора РСМДДоговор  запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров

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Теги: Россия, США, МИД, павел климкин, договор
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