Климкин "с пониманием" отнесся к выходу США из договора с РФ

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Глава украинского МИД Павел Климкин отметил, что никто не будет терпеть невыполнение Россией своих обязательств

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что "с пониманием относится" к решению США выйти из договора с Россией о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом он написал в Twitter.

"России дают понять, что "гибридное" невыполнение своих обязательств не будут больше терпеть", - написал Климкин.

Он отметил, что нарушением договора Россия наносит огромный вред мировой безопасности, а наибольшую угрозу создает - для Европы, и нивелирует те политические достижения, которые завершили противостояние между США и СССР.

"Тем более лицемерно звучат сегодня московские обвинения в адрес США в возвращении ко временам холодной войны", - подчеркнул глава МИД.

В конце 2017 года Трамп одобрил санкции против РФ за нарушение договора РСМД. 21 октября он принял решение о выходе США из договора РСМД. Договор запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров.