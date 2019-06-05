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05.06.2019, 19:24

Климкин связал обострение в Донбассе с визитом Зеленского в ЕС

Климкин связал обострение в Донбассе с визитом Зеленского в ЕС - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Москва пользуется каждой возможностью, чтобы давить на Украину", - считает глава МИД

Усиление обстрелов позиций объединенных сил в Донбассе - это попытка давления на Украину на фоне визита в Брюссель президента Владимира Зеленского. Об этом заявил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Москва пользуется каждой возможностью, чтобы давить на Украину и расшатывать ситуацию. Манипуляции с энергоносителями, раздача паспортов, а теперь к брюссельскому визиту - очередные обстрелы наших позиций. Искренние соболезнования семьям погибших украинских воинов ...", - написал Климкин.

4 июня боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. Погибло два военнослужащих объединенных сил, еще трое получили ранения. С начала сегодняшних суток - 4 обстрелы, погиб один военнослужащий.

Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня находится в Брюсселе с первым зарубежным визитом.

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Теги: война, Донбасс, павел климкин
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