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КМИС: 49% украинцев не готовы к участию в протестах

КМИС: 49% украинцев не готовы к участию в протестах - Фото
Фото: depositphotos.com
17.01.2020, 20:08

Самый низкий уровень готовности к участию в акциях протеста наблюдается в западном регионе

Почти половина украинцев (49%) не готовы к участию в протестных акциях. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

"Доля тех, кто утверждает, что не готовы участвовать в любых акциях массового протеста в течение 2018-2019 гг. не изменилась и составляет 49%. В декабре 2019 года в акциях протеста готовы участвовать 48% взрослых жителей Украины. Уровень вырос по сравнению с 2018 годом (44%)", - говорится в сообщении.

Согласно исследованию, по сравнению с предыдущими годами, уровень готовности к участию в акциях социального протеста сначала вырос с 43% в декабре 2014 года до 49% в декабре 2016 года, а затем снизился до 40% в декабре 2017 года, и в последние два года растет (44% в 2018-м и 48% в 2019-м).

При этом социологи отмечают, что этот рост связан в основном с ростом готовности принять участие в выборах.

Самый низкий уровень готовности к участию в акциях протеста наблюдается в западном регионе (61% не готовы к протестам), самый высокий - в восточном (39% не готовы к протестам). В центральном и южном регионах ситуация практически не отличается (не готовы к протестам 46% и 45% соответственно).

Уровень готовности к протестам у городского населения выше, чем у сельского (50% против 43%).

Социологи также констатируют, что, чем выше уровень образования, тем больше готовность к участию в протестах (по 34% среди людей с начальным и неполным средним образованием, 46% - среди людей в полным средним образованием и 52% - с высшим).

Киевский международный институт социологии проводил опрос с 1 по 12 декабря 2019 года, опросив 2043 респондентов в 110 населенных пунктах всех областей, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

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