"КНДР действует при поддержке Москвы". В МИД и Европе осудили запуск ракеты

Запуск ракеты КНДР (Фото: ЭРА)

Министерство иностранных дел осуждает "провокационный" запуск ракеты по Северной Корее. Власти КНДР действуют при поддержке московского режима, заявил спикер МИД Георгий Тихий.

Он отметил, что Украина вместе с Евросоюзом осуждают подобные действия и выразила солидарность партнерам в Японии и Южной Корее.

"Напомним, Пхеньян действует при поддержке московского режима. Чтобы их сдерживать, нужны жесткие коллективные действия", – заявил Тихий.

Накануне ведущая пресс-секретарь иностранных дел и политики безопасности Евросоюза Анита Хипер заявила, что ЕС также осуждает запуск ракеты и считает, что КНДР должно это прекратить, поскольку нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и еще больше обостряет напряженность на Корейском полуострове.

"ЕС призывает КНДР прекратить такие незаконные и эскалационные действия и принять предложения по диалогу от основных сторон. Это единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове", – говорится в заявлении.

31 октября 2024 г. КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Правительство Японии заявило о самом длительном времени полета северокорейской ракеты. Она летела 86 минут и преодолела расстояние около 1000 км с рекордной высотой более 7000 км, сообщил министр обороны Японии Ген Накатани.

6 января КНДР опробовала баллистическую ракету во время визита Блинкена в Сеул. Она пролетела более 1100 км и упала в море.