"КНДР действует при поддержке Москвы". В МИД и Европе осудили запуск ракеты
Министерство иностранных дел осуждает "провокационный" запуск ракеты по Северной Корее. Власти КНДР действуют при поддержке московского режима, заявил спикер МИД Георгий Тихий.
Он отметил, что Украина вместе с Евросоюзом осуждают подобные действия и выразила солидарность партнерам в Японии и Южной Корее.
"Напомним, Пхеньян действует при поддержке московского режима. Чтобы их сдерживать, нужны жесткие коллективные действия", – заявил Тихий.
Накануне ведущая пресс-секретарь иностранных дел и политики безопасности Евросоюза Анита Хипер заявила, что ЕС также осуждает запуск ракеты и считает, что КНДР должно это прекратить, поскольку нарушает многочисленные резолюции Совета Безопасности ООН и еще больше обостряет напряженность на Корейском полуострове.
"ЕС призывает КНДР прекратить такие незаконные и эскалационные действия и принять предложения по диалогу от основных сторон. Это единственный путь к устойчивому миру и безопасности на Корейском полуострове", – говорится в заявлении.
- 31 октября 2024 г. КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в сторону Японского моря. Правительство Японии заявило о самом длительном времени полета северокорейской ракеты. Она летела 86 минут и преодолела расстояние около 1000 км с рекордной высотой более 7000 км, сообщил министр обороны Японии Ген Накатани.
- 6 января КНДР опробовала баллистическую ракету во время визита Блинкена в Сеул. Она пролетела более 1100 км и упала в море.