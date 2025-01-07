"КНДР діє за підтримки Москви". У МЗС та Європі засудили запуск ракети

Запуск ракети КНДР (Фото: ЕРА)

Міністерство закордонних справ засуджує "провокаційний" запуск ракети Північною Кореєю. Влада КНДР діє за підтримки московського режиму, заявив речник МЗС Георгій Тихий.

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Він зазначив, що Україна разом із Євросоюзом засуджують подібні дії та висловив солідарність партнерам у Японії та Південній Кореї.

"Нагадаємо, Пхеньян діє за підтримки московського режиму. Щоб їх стримувати, потрібні тверді колективні дії", – заявив Тихий.

Напередодні провідна речниця із закордонних справ і політики безпеки Євросоюзу Аніта Гіпер заявила, що ЄС також засуджує запуск ракети і вважає, що КНДР має це припинити, бо порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН та ще більше загострює напруженість на Корейському півострові.

"ЄС закликає КНДР припинити такі незаконні та ескалаційні дії та прийняти пропозиції щодо діалогу від основних сторін. Це єдиний шлях до сталого миру та безпеки на Корейському півострові", – йдеться в заяві.

31 жовтня 2024 року КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету в бік Японського моря. Уряд Японії заявив про найдовший час польоту північнокорейської ракети. Вона летіла 86 хвилин і подолала відстань близько 1000 км з рекордною висотою понад 7000 км, повідомив міністр оборони Японії Ген Накатані.

6 січня КНДР випробувала балістичну ракету під час візиту Блінкена до Сеула. Вона пролетіла понад 1100 км та впала у море.