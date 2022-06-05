КНДР запустила баллистические ракеты после учений США и Южной Кореи

5 июня Северная Корея запустила баллистические ракеты в сторону моря у своего восточного побережья, на следующий день после того, как Южная Корея и США завершили свои первые совместные военные учения с участием американского авианосца за более чем четыре года. Об этом сообщает Reuters.

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Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что Северная Корея запустила неизвестную ракету.

Правительство Японии сообщило, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету.

Как сообщает Bloomberg, Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности.

Военные Южной Кореи заявили, что зафиксировали запуск ракет между 09:08 и 09:43 по местному времени из района вокруг главного аэропорта Пхеньяна в сторону вод у его восточного побережья.

4 июня южнокорейские и американские корабли завершили трехдневные учения в международных водах у японского острова Окинава, в которые входили тренировки по противовоздушной обороне, противокорабельные, противолодочные и морские операции по перехвату.

В учениях участвовал атомный авианосец USS Ronald Reagan, а также другие крупные военные корабли.

Кроме того, 3-4 июня Сеул посетил представитель США по делам Северной Кореи, спецпредставитель США Сун Ким. Он встретился со своими южнокорейскими и японскими коллегами Ким Ганном и Такехиро Фунакоси, чтобы подготовиться ко "всем непредвиденным обстоятельствам" на фоне признаков того, что Северная Корея готовится провести ядерное испытание впервые с 2017 года.

Вашингтон очень четко дал понять Пхеньяну, что он открыт для дипломатии, сказал Ким во время визита, отметив, что он готов обсудить вопросы, представляющие интерес для Пхеньяна, такие как ослабление санкций.

27 мая США призвали к усилению санкций ООН в отношении Северной Кореи из-за ее запусков баллистических ракет, но Китай и Россия наложили вето на это предложение.

В последние недели Северная Корея испытала ряд ракет, в том числе крупнейшую межконтинентальную баллистическую ракету.

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Наталия Медведева

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