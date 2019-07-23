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Князев: Шеремета могла убить ФСБ из-за войны в Грузии и Немцова

Князев: Шеремета могла убить ФСБ из-за войны в Грузии и Немцова - Фото
Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)
23.07.2019, 18:49

Российские спецслужбы проводили спецоперацию в Украине, сообщили в полиции

В ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета установлено, что ФСБ проводила в Украине спецоперацию по уничтожению военных, которые якобы принимали участие в российско-грузинской войне в 2008 году. Об этом глава Нацполиции Сергей Князев заявил сегодня, докладывая президенту о ходе расследования убийства Шеремета.

Князев отметил, что в ходе расследования тщательно изучалось творчество журналиста. 

"Установлено, что российские спецслужбы на территории Украины проводили спецоперацию по уничтожению украинских военных, которые, по их мнению, принимали участие в российско-грузинском конфликте в 2008 году", - заявил он.

В рамках этой спецоперации нанятые диверсанты в сентябре 2016 года убили в Ровно военного разведчика Ивана Мамчура и намеревались убить еще ряд офицеров из списка ФСБ. Киллера, по словам Князева, удалось установить. Еще один киллер - Олег Смородинов - был задержан при попытке пересечения украинско-российской границы с целью совершить еще одно убийство.

Князев отметил, что в своей книге "Погибшие мечты" Шеремет рассказывал о российско-грузинской войне 2008 года, поэтому полиция изучает и эти материалы. 

"Не секрет, что погибший дружил с Борисом Немцовым, расстрелянным в Москве в 2015 году", - подчеркнул глава Нацполиции.

Совместно с Немцовым Шеремет работал над книгой "Исповедь бунтаря", которая печаталась в типографии Ярославля (Россия). Полиция отрабатывает связи Шеремета и Немцова, отметил Князев, а также источники финансирования, печать изданий, распределение грантов и средств из разных фондов, к которым имел отношение Шеремет.

Ранее сегодня Князев представил секретный доклад по расследованию убийства шеремета президенту Владимиру Зеленскому, после которого президент призвал не давить на сотрудников угрозыска. 

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сергей князев Павел Шеремет
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