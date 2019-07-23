Князев в секретном режиме докладывает Зеленскому о деле Шеремета

Владимир Зеленский и Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава Нацполиции Сергей Князев заявил о "перспективных направлениях работы по раскрытию" убийства журналиста Павла Шеремета, но может предоставить эту информцаию только лично президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он заявил сегодня в ходе публичного доклада.

"Преступление остается нераскрытым. Мы понимаем, что общество ждет именно результатов и фамилий лиц, причастных к этому преступлению. Но на сейчас называть их еще преждевременно", - сказал Князев.

Он доложил, что на сегодня у полиции есть ряд "перспективных направлений работы по раскрытию убийства Шеремета", но учитывая, что информация имеет ограниченный доступ, Князев готов доложить эти сведения лично Зеленскому.

После этого Зеленский вышел с Князевым в другое помещение, обещав вернуться.

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Перед этим Князев рассказал, что проведенные экспертизы установили, что был использовано самодельное радиоуправляемое взрывное устройство из элементов мины МОН-50, которое было прикреплено к днищу автомобиля двумя магнитами. Князев сообщил, что полицейские обошли 4271 квартиру в 577 домах, опрошены более 3500 человек.

Было проведено 26 экспертиз, с разрешения суда получена информацию по почти 44000 мобильным абонентам.

Также провели 146 негласных следственных действий, большинство из них продолжаются до сих пор.

"Следствием выдвинуты следующие версии преступления: профессиональная деятельность Шеремета на территории Украины, в Беларуси и России, дестабилизация социально-политической ситуации в Украине, бытовые и межличностные конфликтные ситуации; ошибка в объекте преступления, учитывая, что автомобиль принадлежит и использовался сожительницей погибшего", - сказал он, добавив, что конфликтных ситуаций в ходе следствия установлено не было. Отдельно проверяется причастность к преступлению экстремистских групп.

Также Князев напомнил о подрывной деятельности России в Украине, частью которой могло быть убийство Шеремета.

20 июля 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает доклада от генпрокурора, глав МВД и Нацполиции, председателя СБУ по делу об убийстве Шеремета.