Дело Шеремета. Луценко говорит о появлении "горячих версий"

Юрий Луценко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле убийства журналиста Павла Шеремета появились "горячие версии". Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Вчера заслушал очередной ежеквартальный отчет начальника Нацполиции и начальника уголовного розыска по делу убийства Павла Шеремета. Допрошено сотни человек. Проверено десятки тысяч. Привлечены иностранные специалисты. Есть горячие версии", - отметил Луценко.

По его словам, делается все возможное.

"Три года назад убили Павла Шеремета. Три года все мы спрашивали - кто? Мне отвечали и официально, и частно - нет ниток в следствии. Теперь говорят, что к этому убийству может иметь отношение один из депутатов ВР ... Следствие вели и ФБР и Интерпол. Время назвать фамилии", - отметила у себя в Facebook нардеп Виктория Сюмар, которая возглавляла парламентский комитет по вопросам свободы слова и информационной политики в Раде VIII созыва.

20 июля 2019 года президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает доклада от генпрокурора, глав МВД и Нацполиции, председателя СБУ по делу об убийстве Шеремета.

20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания Украинская правда Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

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