Бариста и "семья шпионов". СМИ РФ рассказали о задержанных спецслужбами России украинцах

Среди троих украинцев, которых задержала ФСБ РФ по подозрению в работе на украинские спецслужбы, есть 23-летний бариста, а также отец и сын из Тернопольской области, пишет Meduza.

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2 декабря ФСБ РФ заявила, что задержала троих украинских агентов: двоих из СБУ и одного из ГУР Минобороны. В СБУ отрицают связь с задержанными и говорят, что это очередной фейк в рамках информвойны РФ против Украины. ГУР ситуацию пока не прокомментировало.

Meduza же пишет, что один из задержанных – 23-летний Александр Цилык. Он отучился на специалиста банковского дела, но работал в кофейнях. Его мать, киевлянка Милана Цилык, говорит, что сын в последние два года увлекался кофе, ездил на фестивали, разбирался в особенностях напитка, а с его мнением считались. В соцсетях Цилык часто публиковал фото с кофе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алекс Цилык (@alexts123_2911)

По словам матери, сын перестал выходить на связь в октябре 2021-го, когда пересек границу с РФ. Его объявили в Украине в розыск, а первые сведения о его задержании появились в ноябре. Милана Цилык считает "странным", что ФСБ не сообщала сразу о задержании украинскому консулу, ведь "по правилам должны были".

ФСБ же утверждает, что Цилыку "поручили устроить теракт" в России. На якобы "видео с признанием" он говорит, что делал это по заданию ГУР. Однако мать Цилыка убеждена: ее сын, отец двоих маленьких детей, не поддерживал никаких связей с разведкой – и на него могли оказывать физическое давление, чтобы "он взял на себя какую-то гадость".

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Другие задержанные – Зиновий и Игорь Ковали, отец и сын, пишут журналисты росСМИ. По версии ФСБ, они якобы "работали на СБУ" и приехали в Россию, чтобы "сфотографировать мосты и теплоэлектростанцию" за $10 000 вознаграждения.

В российской спецслужбе утверждают, что 6 октября 22-летний Игорь Коваль встретился в кафе в Тернополе с "будущим куратором Василием Коваликом" и согласился на сотрудничество, написав соответствующую расписку и выбрав псевдоним "Торік".

На якобы "видео с признанием" Коваль говорит, что дома отец как ни в чем не бывало спросил, как прошла встреча с вербовщиком, а потом признался, что и сам "сотрудничает с СБУ" под псевдо "Бык".

Затем к разговору якобы подключилась мать Ирина и тоже призналась в "сотрудничестве со спецслужбами" под псевдо "Школа". По данным из соцсетей женщины, она родилась в селе Перепельники, получила педагогическое образование и минимум до 2017 года работала в школе.

Через неделю после вербовки Игорь Коваль с отцом поехали в РФ, где и были задержаны, пишут журналисты росСМИ. В их автомобиле якобы нашли оружие.

LIGA.net уже получила комментарий СБУ по этой теме и ожидает комментариев от ГУР и Министерства иностранных дел, запросы поданы в оба ведомства.

18 ноября СБУ заявила о разоблачении агента российских спецслужб, который работал в одном из горсоветов Харьковской области.

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Марк Сировой

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