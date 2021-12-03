UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Бариста и "семья шпионов". СМИ РФ рассказали о задержанных спецслужбами России украинцах

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 13:01
Бариста и
Фото - ЦОС ФСБ, ТАСС

Среди троих украинцев, которых задержала ФСБ РФ по подозрению в работе на украинские спецслужбы, есть 23-летний бариста, а также отец и сын из Тернопольской области, пишет Meduza.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

2 декабря ФСБ РФ заявила, что задержала троих украинских агентов: двоих из СБУ и одного из ГУР Минобороны. В СБУ отрицают связь с задержанными и говорят, что это очередной фейк в рамках информвойны РФ против Украины. ГУР ситуацию пока не прокомментировало.

Meduza же пишет, что один из задержанных – 23-летний Александр Цилык. Он отучился на специалиста банковского дела, но работал в кофейнях. Его мать, киевлянка Милана Цилык, говорит, что сын в последние два года увлекался кофе, ездил на фестивали, разбирался в особенностях напитка, а с его мнением считались. В соцсетях Цилык часто публиковал фото с кофе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Алекс Цилык (@alexts123_2911)

По словам матери, сын перестал выходить на связь в октябре 2021-го, когда пересек границу с РФ. Его объявили в Украине в розыск, а первые сведения о его задержании появились в ноябре. Милана Цилык считает "странным", что ФСБ не сообщала сразу о задержании украинскому консулу, ведь "по правилам должны были".

ФСБ же утверждает, что Цилыку "поручили устроить теракт" в России. На якобы "видео с признанием" он говорит, что делал это по заданию ГУР. Однако мать Цилыка убеждена: ее сын, отец двоих маленьких детей, не поддерживал никаких связей с разведкой – и на него могли оказывать физическое давление, чтобы "он взял на себя какую-то гадость".

Читайте также: Империя ГРУ. Как устроена и как влияет на Украину сеть Telegram-каналов, вскрытая СБУ

Другие задержанные – Зиновий и Игорь Ковали, отец и сын, пишут журналисты росСМИ. По версии ФСБ, они якобы "работали на СБУ" и приехали в Россию, чтобы "сфотографировать мосты и теплоэлектростанцию" за $10 000 вознаграждения.

В российской спецслужбе утверждают, что 6 октября 22-летний Игорь Коваль встретился в кафе в Тернополе с "будущим куратором Василием Коваликом" и согласился на сотрудничество, написав соответствующую расписку и выбрав псевдоним "Торік".

На якобы "видео с признанием" Коваль говорит, что дома отец как ни в чем не бывало спросил, как прошла встреча с вербовщиком, а потом признался, что и сам "сотрудничает с СБУ" под псевдо "Бык".

Затем к разговору якобы подключилась мать Ирина и тоже призналась в "сотрудничестве со спецслужбами" под псевдо "Школа". По данным из соцсетей женщины, она родилась в селе Перепельники, получила педагогическое образование и минимум до 2017 года работала в школе.

Через неделю после вербовки Игорь Коваль с отцом поехали в РФ, где и были задержаны, пишут журналисты росСМИ. В их автомобиле якобы нашли оружие.

LIGA.net уже получила комментарий СБУ по этой теме и ожидает комментариев от ГУР и Министерства иностранных дел, запросы поданы в оба ведомства.

Читайте также: На Донбассе взяли директора шахты. СБУ пишет – "вел двойную жизнь", платил боевикам

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу фсб гур шпионы спецслужбы агенты игорь коваль александр цилык зиновий коваль
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 