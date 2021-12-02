ФСБ похвасталась "задержанием украинских агентов". СБУ говорит – это информационая война

Российские спецслужбы заявили о задержании "нескольких сотрудников украинских разведслужб" в регионах РФ. В Службе безопасности Украины отреагировали: говорят, это очередной фейк в ходе информационной войны России против украинского государства.

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В комментарии LIGA.net пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что обвинения безосновательны, поскольку спецслужба не работает за пределами Украины.

"Подобные заявления ФСБ РФ следует рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков играют важную роль", – подчеркнул Дехтяренко.

В СБУ напомнили, что спецслужба противодействует разведывательной деятельности внутри Украины и не работает за пределами страны. В 2021 году они разоблачили около 50 иностранных агентов, двоих из них – "на горячем" при попытке совершения диверсии.

По данным украинской спецслужбы, ФСБ осуществляет кибератаки на госорганы Украины, дискредитируя свое ведомство. В ноябре этого года СБУ предотвратила 5000 подобных действий, в которых участвовали кадровые силовики РФ. В ответ Россия "дискредитирует украинскую спецслужбу фейками".

LIGA.net ожидает официальный комментарий на заявление спецслужб РФ от Главного разведывательного управления Министерства обороны Украины, запрос отправлен.

Сегодня, 2 декабря, на сайте ФСБ России была опубликована информация о задержании нескольких граждан Украины в регионах РФ, которые якобы "собирали информацию и готовили теракт", как " агенты СБУ и ГУР".

В апреле 2021 года в Житомирской области СБУ задержала местного жителя – тот якобы работал на ФСБ.

21 мая украинские контрразведчики заявили о задержании "агента российских спецслужб" в Хмельницкой области.

В июне СБУ опровергла заявление ФСБ о задержании в России и выдворении "агента украинских спецслужб" и призвала СМИ скептически относиться к подобной информации.

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Яна Катасонова

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