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"Когда-нибудь мир ужаснется и восхитится". Арестович о массовом героизме украинских бойцов

Цей матеріал також доступний українською
10.05.2022, 23:17
Алексей Арестович (скриншот видео ОП)

Советник главы ОП Алексей Арестович отметил, что украинские защитники уже больше 30 суток стоят в направлении главного удара оккупантов, проявляя массовый героизм. Об этом он сказал в эфире канала "Фейгин live".

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Перед российскими войсками поставлена задача выйти на границы Луганской или Донецкой области, и они бросают в бой все, что у них есть. "Это означает грандиозную нагрузку для наших войск, которые держат ситуацию уже больше 30 суток в направлении главного удара, говоря деликатно, в экстраординарных обстоятельствах", – сказал Арестович.

"Нашим там очень тяжело", – добавил он, отметив, что силы противника в пять раз превышают украинские.

"Я знаю подробности и думаю, когда-нибудь мир ужаснется и восхитится одновременно, когда после войны узнает эти подробности... То, что происходит у нас на востоке, в Мариуполе, на Запорожском направлении, на Харьковском, везде, – это массовый героизм. Массовый, реально", – сказал Арестович.

По его словам, украинская армия воюет "на уровне лучших образцов мировой истории, а может где-то уже и превысили". "Армия стоит как стена", – сказал он, уточнив, что это "проактивное стояние", с контрнаступательными действиями.

"Надо снимать шляпу перед тем, что делают наши военные", – сказал советник главы ОП.

Он считает, что Украина не может ждать второго этапа военной помощи до конца мая. "Нам нужно как можно скорее", – отметил Арестович.

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Вадим Ребрина
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Алексей Арестович
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