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Коктейли Молотова против танков. В Херсоне российская армия убила людей в парке

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2022, 03:24

В Херсоне российские оккупанты расстреляли гражданских, которые без оружия пытались остановить бронеколонну войск РФ. У людей на "вооружении" были только коктейли Молотова, сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.

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Геращенко опубликовал кадры, снятые очевидцами в Сиреневом парке в Херсоне 1 марта. На видео показаны изувеченные тела расстрелянных людей с символикой территориальной обороны. Очевидцы говорят, что возле них – бутылки коктейлей Молотова.

"Они все погибли и никто не хотел пощады. Это самые трагические кадры, которые я видел за все шесть дней вторжения русских нацистов. На это нельзя смотреть без слез", – написал Геращенко.

Осторожно! Кадры тел погибших, видео 18+

Глава Херсонской ОГА Геннадий Лагута пока не сообщал о трагедии, но была информация о том, что по городу перемещаются российские военные, которые могут без предупреждения открыть огонь по гражданским. Лагута призвал местных жителей оставаться дома.

Также он рассказал других преступлениях российских военных против мирного населения: 1 марта они обстреливали жилые дома, в селе Черноморское оккупанты убили двух местных и тяжело ранили еще трех, в Херсоне военные РФ захватывают местных жителей в плен, и, вероятно, их будут использовать как живой щит для продвижения вперед, говорит Лагута.

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Оксана Житнюк
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Херсон тероборона война
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