Колеса разлетелись выше деревьев. Российская бронемашина эпично взорвалась на мине – видео

Российская бронемашина зрелищно взорвалась на мине на войне в Украине. Видео добробата Карпатская Сечь опубликовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

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Он не уточнил, где именно произошло событие. На кадрах видно, как бронемашина заезжает в посадку, а затем сильно взрывается – так, что колеса разлетелись выше деревьев.

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Сегодня также появилось видео с уничтожением российского ракетно-артиллерийского склада во временно оккупированной Макеевке.

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Марк Сировой

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