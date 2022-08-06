Колеса разлетелись выше деревьев. Российская бронемашина эпично взорвалась на мине – видео
06.08.2022, 16:23
Подрыв на мине бронемашины армии РФ (скриншот видео)
Российская бронемашина зрелищно взорвалась на мине на войне в Украине. Видео добробата Карпатская Сечь опубликовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
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Он не уточнил, где именно произошло событие. На кадрах видно, как бронемашина заезжает в посадку, а затем сильно взрывается – так, что колеса разлетелись выше деревьев.
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