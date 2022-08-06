UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Колеса разлетелись выше деревьев. Российская бронемашина эпично взорвалась на мине – видео

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 16:23
Колеса разлетелись выше деревьев. Российская бронемашина эпично взорвалась на мине – видео - Фото
Подрыв на мине бронемашины армии РФ (скриншот видео)

Российская бронемашина зрелищно взорвалась на мине на войне в Украине. Видео добробата Карпатская Сечь опубликовал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он не уточнил, где именно произошло событие. На кадрах видно, как бронемашина заезжает в посадку, а затем сильно взрывается – так, что колеса разлетелись выше деревьев.

Смотрите также: Морпехи дождались, пока российские оккупанты соберутся в здании – и "насыпали" туда: видео

Смотрите также: The Insider: Оккупанты что-то завезли на ЗАЭС, возможно, заминировали энергоблоки – видео

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
мина бмп армия рф бтр бронемашина войска россии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 