Морпехи 503 отдельного батальона показали эпизод освободительной войны Украины против российских оккупантов, в котором Силы обороны накрыли огнем постройки в частном секторе, использованные врагом как укрытие. Видео выложено в Facebook подразделением, которое ранее было в составе 36 бригады им. Белинского, а теперь находится в прямом подчинении Командования морской пехоты.

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"Работаем по старой проверенной схеме: "Видишь – стреляй!" Тест на внимательность – сколько жабогадюк одним выстрелом накрыли "барсуки" в данном видео?" – задали вопрос под роликом.

На кадрах – нарезка/склейка из длинной видеозаписи, как в постройку сходятся российские солдаты. После этого (не уточняется, сколько личного состава ВС РФ было внутри на момент атаки) по постройкам был нанесен удар. Видно, что из разрушенного дома вышел один из оккупантов.

"Видишь – стреляй!" – девиз 503 ОБМП.

Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу у России, считают в ISW.

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Евгений Пилипенко

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