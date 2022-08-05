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Морпехи дождались, пока российские оккупанты соберутся в здании – и "насыпали" туда: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
05.08.2022, 10:50
Скриншот
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Морпехи 503 отдельного батальона показали эпизод освободительной войны Украины против российских оккупантов, в котором Силы обороны накрыли огнем постройки в частном секторе, использованные врагом как укрытие. Видео выложено в Facebook подразделением, которое ранее было в составе 36 бригады им. Белинского, а теперь находится в прямом подчинении Командования морской пехоты.

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"Работаем по старой проверенной схеме: "Видишь – стреляй!" Тест на внимательность – сколько жабогадюк одним выстрелом накрыли "барсуки" в данном видео?" – задали вопрос под роликом.

На кадрах – нарезка/склейка из длинной видеозаписи, как в постройку сходятся российские солдаты. После этого (не уточняется, сколько личного состава ВС РФ было внутри на момент атаки) по постройкам был нанесен удар. Видно, что из разрушенного дома вышел один из оккупантов.

"Видишь – стреляй!" – девиз 503 ОБМП.

  • Украина, вероятно, перехватывает стратегическую инициативу у России, считают в ISW.

Смотрите видео: "Отработал танк, пехоту сдерживаем". Пограничники показали уличные бои на Донбассе в апреле

Евгений Пилипенко
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война морская пехота морпехи 503 ОБМП
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