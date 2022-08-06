В оккупированной Макеевке уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения РФ – видео

В оккупированной с 2014 года Макеевке в Донецкой области утром 6 августа был взорван склад с ракетно-артиллерийским вооружением россиян. Об этом, выкладывая видео пожара с клубами дыма, пишут местные паблики в соцсетях.
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Информацию о пожаре на складе РАВ подтверждают сами оккупанты.
Ориентировочно первоначальный взрыв произошел около 04:00 утра, далее происходила детонация боезапаса.
Что стало причиной пожара, неизвестно.
После получения американских ракетных установок M142 HIMARS и гаубиц М777 силы обороны Украины устроили "охоту" на артиллерийские склады захватчиков в тылу.
Между тем, Макеевка находится в зоне поражения и "обычной" артиллерии ВСУ: до ближайших позиций украинских войск – менее 15 км.
- Под утро 6 августа россияне ударили из С-300 по пятиэтажке в Константиновке, обвалился подъезд.
- Также этой ночью Россия обстреляла Никополь из "градов", повреждены 11 многоэтажек и десятки домов.
- Вопреки сообщениям оккупантов, поселок Пески находится под контролем ВСУ, командование приняло дополнительные меры.
- Генштаб пишет, что россияне наступают на Бахмут, ВСУ отбили атаки оккупантов в районе Авдеевки.
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