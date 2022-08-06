В оккупированной Макеевке уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения РФ – видео

В оккупированной с 2014 года Макеевке в Донецкой области утром 6 августа был взорван склад с ракетно-артиллерийским вооружением россиян. Об этом, выкладывая видео пожара с клубами дыма, пишут местные паблики в соцсетях.

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Информацию о пожаре на складе РАВ подтверждают сами оккупанты.

Ориентировочно первоначальный взрыв произошел около 04:00 утра, далее происходила детонация боезапаса.

Что стало причиной пожара, неизвестно.

После получения американских ракетных установок M142 HIMARS и гаубиц М777 силы обороны Украины устроили "охоту" на артиллерийские склады захватчиков в тылу.

Между тем, Макеевка находится в зоне поражения и "обычной" артиллерии ВСУ: до ближайших позиций украинских войск – менее 15 км.

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Евгений Пилипенко

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