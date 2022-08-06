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Россияне ударили из С-300 по пятиэтажке в Константиновке, обвалился подъезд — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 11:46
Разрушенная пятиэтажка в Константиновке (Фото: скриншот с видео)
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Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений

Российские оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по пятиэтажному дому в Константиновке Донецкой области, в результате обстрела обвалился подъезд. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, россияне обстреляли город в ночь на 6 августа, из-под завалов спасатели вытащили двух человек, еще пятерых спустили из заблокированных квартир. 

Погибших, согласно предварительной информации, нет. Кириленко отметил, что большинство жителей разрушенного подъезда эвакуировались из зоны боевых действий заранее, иначе последствия могли быть страшнее. 

Читайте также: Снаряды россиян упали около автобусной остановки в Торецке: восемь погибших, ранены дети 

Дмитрий Гриниченко
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война Донбасс обстрелы константиновка
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