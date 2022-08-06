Российские оккупанты ударили из зенитно-ракетного комплекса С-300 по пятиэтажному дому в Константиновке Донецкой области, в результате обстрела обвалился подъезд. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

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По его словам, россияне обстреляли город в ночь на 6 августа, из-под завалов спасатели вытащили двух человек, еще пятерых спустили из заблокированных квартир.

Погибших, согласно предварительной информации, нет. Кириленко отметил, что большинство жителей разрушенного подъезда эвакуировались из зоны боевых действий заранее, иначе последствия могли быть страшнее.

7 июля россияне обстреляли Торецк: ракеты попали в жилые дома, убив семью.

ВСУ отошли в районе Авдеевки и Бахмута, но освободили два поселка на Донбассе — карта.

Пески контролируются Вооруженными Силами Украины, а оккупанты распространяют фейки о захвате населенного пункта.

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Дмитрий Гриниченко

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