Коломойский хочет, чтобы его дело передали в НАБУ. Сейчас он в изоляторе СБУ

Арестованный бизнесмен Игорь Коломойский просил Высший антикоррупционный суд рассмотреть изменение подследственности в уголовном производстве, по которому он проходит. Коломойский хочет, чтобы его дело расследовало не Бюро экономической безопасности, а Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Но суд вернул жалобу бизнесмену. Об этом говорится в решении ВАКС за октябрь 2023 года, сообщает LIGA.net.

Коломойский просил суд обязать генпрокурора Андрея Костина рассмотреть ходатайство об изменении подследственности.

В жалобе бизнесмен ссылается на то, что Приватбанк просит привлечь себя к уголовному производству, по которому проходит Коломойский, как потерпевшую сторону. И поскольку Приватбанк в настоящее время является государственным банком, то, по мнению Коломойского, расследовать его дело должно именно НАБУ.

Однако, как отмечает ВАКС, правонарушения, в результате которых Коломойским был причинен ущерб Приватбанку, совершены в 2013 году, когда банк еще не находился в государственной собственности.

В итоге суд решил вернуть жалобу Коломойскому и оставил ее без рассмотрения по существу.

2 сентября 2023 года Коломойский получил подозрение за мошенничество и отмывание имущества. Его арестовали.

Держат Коломойского в изоляторе временного содержания (ИВС) СБУ по решению суда для обеспечения его надежной охраны, чтобы не было возможности влиять на свидетелей.

7 сентября Коломойский получил второе подозрение, на этот раз от НАБУ. Бизнесмена подозревают в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд грн.

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