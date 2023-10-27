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Коломойский хочет, чтобы его дело передали в НАБУ. Сейчас он в изоляторе СБУ

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 11:44
Коломойский хочет, чтобы его дело передали в НАБУ. Сейчас он в изоляторе СБУ - Фото
Игорь Коломойский (фото - скриншот с видео)

Арестованный бизнесмен Игорь Коломойский просил Высший антикоррупционный суд рассмотреть изменение подследственности в уголовном производстве, по которому он проходит. Коломойский хочет, чтобы его дело расследовало не Бюро экономической безопасности, а Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). Но суд вернул жалобу бизнесмену. Об этом говорится в решении ВАКС за октябрь 2023 года, сообщает LIGA.net.

Коломойский просил суд обязать генпрокурора Андрея Костина рассмотреть ходатайство об изменении подследственности.

В жалобе бизнесмен ссылается на то, что Приватбанк просит привлечь себя к уголовному производству, по которому проходит Коломойский, как потерпевшую сторону. И поскольку Приватбанк в настоящее время является государственным банком, то, по мнению Коломойского, расследовать его дело должно именно НАБУ.

Однако, как отмечает ВАКС, правонарушения, в результате которых Коломойским был причинен ущерб Приватбанку, совершены в 2013 году, когда банк еще не находился в государственной собственности.

В итоге суд решил вернуть жалобу Коломойскому и оставил ее без рассмотрения по существу.

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