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Коломойський хоче, щоб його справу передали до НАБУ. Зараз він в ізоляторі СБУ

Этот материал также доступен на русском
27.10.2023, 11:44
Коломойський хоче, щоб його справу передали до НАБУ. Зараз він в ізоляторі СБУ - Фото
Ігор Коломойський (фото - скриншот з відео)

Заарештований бізнесмен Ігор Коломойський просив Вищий антикорупційний суд розглянути зміну підслідності в кримінальному провадженні, за яким він проходить. Коломойський хоче, щоб його справу розслідувало не Бюро економічної безпеки, а Національне антикорупційне бюро (НАБУ). Але суд повернув скаргу бізнесмена. Про це йдеться в рішенні ВАКС за жовтень 2023 року, повідомляє LIGA.net.

Коломойський просив суд зобов'язати генпрокурора Андрія Костіна розглянути клопотання про зміну підслідності.

У скарзі бізнесмен посилається на те, що Приватбанк просить залучити себе до кримінального провадження, за яким проходить Коломойський, як потерпілу сторону. І оскільки Приватбанк на цей час є державним банком, то на думку Коломойського, розслідувати його справу має саме НАБУ.

Проте, як зазначає ВАКС, правопорушення, внаслідок яких Коломойським було спричинено шкоду Приватбанку, вчинені у 2013 році, коли банк ще не був у державній власності.

У підсумку суд вирішив повернути скаргу Коломойському і залишив її без розгляду по суті.

  • 2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру за шахрайство та відмивання майна. Його заарештували.
  • Тримають Коломойського в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) СБУ за рішенням суду для забезпечення його надійної охорони, щоб не було можливості впливати на свідків.
  • 7 вересня Коломойський отримав другу підозру, цього разу від НАБУ. Бізнесмена підозрюють у заволодінні коштами ПриватБанку на суму понад 9,2 млрд грн.
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