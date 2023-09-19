Коломойського тримають в ізоляторі СБУ, щоб він не впливав на свідків – джерело
Бізнесмен Ігор Коломойський опинився в ізоляторі тимчасового тримання (ІТТ) СБУ за рішенням суду для забезпечення його надійної охорони, щоб не було можливості впливати на свідків. Двох з них вже допитали в суді через погрози життю з боку невстановлених осіб. Про це йдеться в матеріалі LIGA.net "Привид Аль Капоне. СБУ перехопила Коломойського у НАБУ: майже голлівудський сценарій".
Співрозмовник в СБУ зазначає, що в ізоляторі СБУ дуже суворі умови тримання. Про них детальніше можна почитати тут.
Якби Національне антикорупційне бюро (НАБУ) першим оголосило підозру, то запобіжний захід розглядав би Вищий антикорсуд (ВАКС), який, скоріше за все, помістив би Коломойського в слідчий ізолятор Мін'юсту, більш відомий як Лук’янівське СІЗО.
"На Лук’янівці за гроші офіційно можна купити собі окрему камеру з усіма вигодами, а за хабар — пронести телефон", – зазначає джерело LIGA.net в правоохоронних органах.
- 2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру за шахрайство та відмивання майна. Його заарештували на два місяці із заставою в 509 млн грн. 4 вересня Коломойський відмовився вносити заставу. Він залишиться у СІЗО до 25 вересня.
- 7 вересня Коломойський отримав другу підозру, цього разу від НАБУ. Бізнесмена підозрюють у заволодінні коштами ПриватБанку на суму понад 9,2 млрд грн.
- 15 вересня Коломойський отримав в СІЗО третю підозру щодо ПриватБанку. Як наслідок суд збільшив заставу до 3,8 млрд грн.
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