"З парашею в кутку". Стало відомо про умови тримання Коломойського в ізоляторі СБУ

Бізнесмен Ігор Коломойський, якого 2 вересня суд заарештував на два місяці, перебуває в одиночній камері ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) СБУ. Про це йдеться в матеріалі LIGA.net "Привид Аль Капоне. СБУ перехопила Коломойського у НАБУ: майже голлівудський сценарій".

Камера Коломойського нічим не відрізняється від інших, жодних "бонусів" немає, переконує LIGA.net співрозмовник в правоохоронних органах.

"Камера невеличка та чиста, — розповідає джерело. – Коломойський в ній один, без телевізора, інтернету і телефону. Зате з парашею в кутку".

Як і інші постояльці ізолятора, Коломойський пройшов через санітарну обробку. А згідно з офіційною інструкцією, вся особиста кореспонденція переглядається працівниками ІТТ.

LIGA.net звернулася за коментарем до адвоката Коломойського Олександра Лисака, але той не відповів на запит.

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