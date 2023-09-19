"З парашею в кутку". Стало відомо про умови тримання Коломойського в ізоляторі СБУ
Бізнесмен Ігор Коломойський, якого 2 вересня суд заарештував на два місяці, перебуває в одиночній камері ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) СБУ. Про це йдеться в матеріалі LIGA.net "Привид Аль Капоне. СБУ перехопила Коломойського у НАБУ: майже голлівудський сценарій".
Камера Коломойського нічим не відрізняється від інших, жодних "бонусів" немає, переконує LIGA.net співрозмовник в правоохоронних органах.
"Камера невеличка та чиста, — розповідає джерело. – Коломойський в ній один, без телевізора, інтернету і телефону. Зате з парашею в кутку".
Як і інші постояльці ізолятора, Коломойський пройшов через санітарну обробку. А згідно з офіційною інструкцією, вся особиста кореспонденція переглядається працівниками ІТТ.
LIGA.net звернулася за коментарем до адвоката Коломойського Олександра Лисака, але той не відповів на запит.
- 2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру за шахрайство та відмивання майна. Його заарештували на два місяці із заставою в 509 млн грн. 4 вересня Коломойський відмовився вносити заставу. Він залишиться у СІЗО до 25 вересня.
- 7 вересня Коломойський отримав другу підозру, на цей раз від НАБУ. Бізнесмена підозрюють у заволодінні коштами ПриватБанку на суму понад 9,2 млрд грн.
- 15 вересня Коломойський отримав в СІЗО третю підозру щодо ПриватБанку. Як наслідок суд збільшив заставу до 3,8 млрд грн.
Читайте також: Розбір | Привид Аль Капоне. СБУ перехопила Коломойського у НАБУ: майже голлівудський сценарій
Коментарі