"С парашей в углу". Стало известно об условиях содержания Коломойского в изоляторе СБУ
Бизнесмен Игорь Коломойский, которого 2 сентября суд арестовал на два месяца, находится в одиночной камере изолятора временного содержания (ИВС) СБУ. Об этом говорится в материале LIGA.net "Призрак Аль Капоне. СБУ перехватила Коломойского у НАБУ: почти голливудский сценарий".
Камера Коломойского ничем не отличается от других, никаких "бонусов" нет, убеждает LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.
"Камера небольшая и чистая, – рассказывает источник. – Коломойский в ней один, без телевизора, интернета и телефона. Зато с парашей в углу".
Как и другие постояльцы изолятора, Коломойский прошел через санитарную обработку. А согласно официальной инструкции, вся личная корреспонденция пересматривается работниками ИВС.
LIGA.net обратилась за комментарием к адвокату Коломойскому Александру Лысаку, но тот не ответил на запрос.
- 2 сентября 2023 года Коломойский получил подозрение за мошенничество и отмывание имущества. Его арестовали на два месяца с залогом в 509 млн грн. 4 сентября Коломойский отказался вносить залог. Он останется в СИЗО до 25 сентября.
- 7 сентября Коломойский получил второе подозрение, на этот раз от НАБУ. Бизнесмена подозревают в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд грн.
- 15 сентября Коломойский получил в СИЗО третье подозрение по ПриватБанку. Как следствие, суд увеличил залог до 3,8 млрд грн.
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