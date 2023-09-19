"С парашей в углу". Стало известно об условиях содержания Коломойского в изоляторе СБУ

Бизнесмен Игорь Коломойский, которого 2 сентября суд арестовал на два месяца, находится в одиночной камере изолятора временного содержания (ИВС) СБУ. Об этом говорится в материале LIGA.net "Призрак Аль Капоне. СБУ перехватила Коломойского у НАБУ: почти голливудский сценарий".

Камера Коломойского ничем не отличается от других, никаких "бонусов" нет, убеждает LIGA.net собеседник в правоохранительных органах.

"Камера небольшая и чистая, – рассказывает источник. – Коломойский в ней один, без телевизора, интернета и телефона. Зато с парашей в углу".

Как и другие постояльцы изолятора, Коломойский прошел через санитарную обработку. А согласно официальной инструкции, вся личная корреспонденция пересматривается работниками ИВС.

LIGA.net обратилась за комментарием к адвокату Коломойскому Александру Лысаку, но тот не ответил на запрос.

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