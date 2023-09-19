Коломойского держат в изоляторе СБУ, чтобы он не влиял на свидетелей – источник
Бизнесмен Игорь Коломойский оказался в изоляторе временного содержания (ИВС) СБУ по решению суда для обеспечения его надежной охраны, чтобы не было возможности влиять на свидетелей. Двоих из них уже допросили в суде из-за угроз жизни со стороны неустановленных лиц. Об этом говорится в материале LIGA.net "Призрак Аль Капоне. СБУ перехватила Коломойского у НАБУ: почти голливудский сценарий".
Собеседник в СБУ отмечает, что в изоляторе СБУ очень строгие условия содержания. О них подробнее можно почитать здесь.
Если бы Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) первым объявило подозрение, то меру пресечения рассматривал бы Высший антикорсуд (ВАКС), который, скорее всего, поместил бы Коломойского в следственный изолятор Минюста, более известный как Лукьяновское СИЗО.
"На Лукьяновке за деньги официально можно купить себе отдельную камеру со всеми удобствами, а за взятку пронести телефон", — отмечает источник LIGA.net в правоохранительных органах.
- 2 сентября 2023 года Коломойский получил подозрение за мошенничество и отмывание имущества. Его арестовали на два месяца с залогом в 509 млн грн. 4 сентября Коломойский отказался вносить залог. Он останется в СИЗО до 25 сентября.
- 7 сентября Коломойский получил второе подозрение, на этот раз от НАБУ. Бизнесмена подозревают в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд грн.
- 15 сентября Коломойский получил в СИЗО третье подозрение относительно ПриватБанка. Как следствие, суд увеличил залог до 3,8 млрд грн.
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