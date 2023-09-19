UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коломойского держат в изоляторе СБУ, чтобы он не влиял на свидетелей – источник

Цей матеріал також доступний українською
19.09.2023, 11:31
Коломойского держат в изоляторе СБУ, чтобы он не влиял на свидетелей – источник - Фото
Игорь Коломойский (Фото: STR/EPA)

Бизнесмен Игорь Коломойский оказался в изоляторе временного содержания (ИВС) СБУ по решению суда для обеспечения его надежной охраны, чтобы не было возможности влиять на свидетелей. Двоих из них уже допросили в суде из-за угроз жизни со стороны неустановленных лиц. Об этом говорится в материале LIGA.net "Призрак Аль Капоне. СБУ перехватила Коломойского у НАБУ: почти голливудский сценарий".

Собеседник в СБУ отмечает, что в изоляторе СБУ очень строгие условия содержания. О них подробнее можно почитать здесь.

Если бы Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) первым объявило подозрение, то меру пресечения рассматривал бы Высший антикорсуд (ВАКС), который, скорее всего, поместил бы Коломойского в следственный изолятор Минюста, более известный как Лукьяновское СИЗО.

"На Лукьяновке за деньги официально можно купить себе отдельную камеру со всеми удобствами, а за взятку пронести телефон", — отмечает источник LIGA.net в правоохранительных органах.

Читайте также: Разбор | Призрак Аль Капоне. СБУ перехватила Коломойского у НАБУ: почти голливудский сценарий

Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбуигорь коломойскийизолятор
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 