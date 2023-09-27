Коломойский в СИЗО может отпустить усы и бороду только с разрешения следствия – документ

Находясь в СИЗО, олигарх Игорь Коломойский не может отпустить бороду и усы без разрешения следователя. Об этом говорится в инструкции о порядке содержания лиц в следственных изоляторах.

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Согласно инструкции, для того чтобы побриться, Коломойский должен получить разрешение у следствия.

"Подстригание волос "под машинку", бритье усов и бороды арестованных проводятся по распоряжению лица или органа, в производстве которых находится уголовное производство и с согласия лица, содержащегося под стражей", – говорится в документе.

Кроме того, бриться следует безопасной или электрической бритвой не менее двух раз в неделю. Процедура, согласно инструкции, проходит и перед доставкой задержанных в суд, а также перед свиданием и фотографированием.

На фото с последних судебных заседаний Коломойский побрит. На первых – нет.

"Каждое лицо, которое содержится под стражей, подстригается один раз в месяц", – отмечается в документе.

2 сентября 2023 Коломойский получил подозрение за мошенничество и отмывание имущества. Его арестовали на два месяца с залогом в 509 млн грн. Он не стал вносить залог, а после того как в СИЗО ему сообщили еще два подозрения, суд увеличил размер залога до 3,8 млрд грн.

25 сентября Киевский апелляционный суд отказался отпустить Игоря Коломойского из-под стражи, оставив в силе предварительную меру пресечения в виде ареста с залогом 3,89 млрд грн.

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