UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коломойский в СИЗО может отпустить усы и бороду только с разрешения следствия – документ

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 09:17
Коломойский в СИЗО может отпустить усы и бороду только с разрешения следствия – документ - Фото
Игорь Коломойский (Фото: Грати)

Находясь в СИЗО, олигарх Игорь Коломойский не может отпустить бороду и усы без разрешения следователя. Об этом говорится в инструкции о порядке содержания лиц в следственных изоляторах.

Согласно инструкции, для того чтобы побриться, Коломойский должен получить разрешение у следствия.

"Подстригание волос "под машинку", бритье усов и бороды арестованных проводятся по распоряжению лица или органа, в производстве которых находится уголовное производство и с согласия лица, содержащегося под стражей", – говорится в документе.

Скриншот документу

Кроме того, бриться следует безопасной или электрической бритвой не менее двух раз в неделю. Процедура, согласно инструкции, проходит и перед доставкой задержанных в суд, а также перед свиданием и фотографированием.

На фото с последних судебных заседаний Коломойский побрит. На первых – нет.

Поголений Коломойський (Фото: Chas.News)

Непоголений Коломойський (Фото: Chas.News)

"Каждое лицо, которое содержится под стражей, подстригается один раз в месяц", – отмечается в документе.

Читайте также: Коломойский о подозрении СБУ на 6 млрд грн: Такой кассовый разрыв в Привате невозможен

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сизоигорь коломойскийбритье
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 