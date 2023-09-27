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Коломойський у СІЗО може відпустити вуса та бороду тільки з дозволу слідства – документ

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 09:17
Коломойський у СІЗО може відпустити вуса та бороду тільки з дозволу слідства – документ - Фото
Ігор Коломойський (Фото: Ґрати)

Перебуваючи у СІЗО, олігарх Ігор Коломойський не може відпустити бороду та вуса без дозволу слідчого. Про це свідчить інструкція про порядок тримання осіб у слідчих ізоляторах.

Відповідно до інструкції, для того, щоб поголитися, Коломойський має отримати дозвіл у слідства.

"Підстригання волосся "під машинку", гоління вусів і бороди арештованих проводяться за розпорядженням особи або органу, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження і за згодою особи, яка тримається під вартою", – йдеться у документі.

Скриншот документу

Крім того, голитися слід безпечною або електричною бритвою не менше ніж двічі на тиждень. Процедура, згідно з інструкцією, відбувається й перед доставленням затриманих до суду, а також перед побаченням та фотографуванням.

На фото з останніх судових засідань Коломойський поголений. На перших – ні.

Поголений Коломойський (Фото: Chas.News)

Непоголений Коломойський (Фото: Chas.News)

"Кожна особа, яка тримається під вартою, підстригається один раз на місяць", – наголошується в документі.

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Мілана Головань
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Ігор КоломойськийСІЗОгоління
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