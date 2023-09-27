Коломойський у СІЗО може відпустити вуса та бороду тільки з дозволу слідства – документ

Перебуваючи у СІЗО, олігарх Ігор Коломойський не може відпустити бороду та вуса без дозволу слідчого. Про це свідчить інструкція про порядок тримання осіб у слідчих ізоляторах.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Відповідно до інструкції, для того, щоб поголитися, Коломойський має отримати дозвіл у слідства.

"Підстригання волосся "під машинку", гоління вусів і бороди арештованих проводяться за розпорядженням особи або органу, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження і за згодою особи, яка тримається під вартою", – йдеться у документі.

Крім того, голитися слід безпечною або електричною бритвою не менше ніж двічі на тиждень. Процедура, згідно з інструкцією, відбувається й перед доставленням затриманих до суду, а також перед побаченням та фотографуванням.

На фото з останніх судових засідань Коломойський поголений. На перших – ні.

"Кожна особа, яка тримається під вартою, підстригається один раз на місяць", – наголошується в документі.

2 вересня 2023 року Коломойський отримав підозру за шахрайство та відмивання майна. Його заарештували на два місяці із заставою в 509 млн грн. Він не став вносити заставу, а після того, як у СІЗО йому повідомили ще дві підозри, суд збільшив розмір застави до 3,8 млрд грн.

25 вересня київський апеляційний суд відмовився відпустити Ігоря Коломойського з-під варти, залишивши в силі попередній запобіжний захід у вигляді арешту з заставою 3,89 млрд грн.

Читайте також: Коломойський про підозру СБУ на 6 млрд грн: Такий касовий розрив у Приваті неможливий

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.