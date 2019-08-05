Коломойский заявил, что встретился с Порошенко

Игорь Коломойский (фото: depositphotos.com)

Олигарх Игорь Коломойский провел встречу с пятым президентом Украины Петром Порошенко. Об этом Коломойский заявил в интервью изданию Цензор.нет, пишет журналист Юрий Бутусов.

Встреча, по словам олигарха, состоялась в начале июня.

Бутусов уточняет, что Коломойский наряду с жесткой критикой "отметил и ряд больших заслуг экс-президента".

17 июля олигарх заявил, что его влияние никуда не денется, так как он по-прежнему остается владельцем телеканала 1+1.

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