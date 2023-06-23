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Кольцо сжимается. Представительство президента в Крыму прокомментировало удар по Чонгару

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 18:23
Кольцо сжимается. Представительство президента в Крыму прокомментировало удар по Чонгару - Фото
Чонгарский мост (фото: ресурс оккупантов)

Поражение моста в районе Чонгара, в направлении оккупированного Крыма, означает, что сухопутное сообщение между полуостровом и Херсонской областью значительно усложнилось. Это делает логистику оккупационных войск уязвимой. Об этом LIGA.net заявили в Представительстве президента Украины в Крыму, комментируя удар по Чонгарскому мосту.

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Этот мост был важной частью так называемого сухопутного коридора в Крым и из Крыма, отмечается в сообщении.

"По этому мосту из России на оккупированный полуостров везли грузы габаритным транспортом, движение которого оккупанты запретили по "Крымскому мосту" из-за страха повторного подрыва. Из оккупированного Крыма вывозили вооружение российской группировке войск в Херсонской области и частично в Запорожской области", – подчеркнули в представительстве.

Теперь этого маршрута нет. Для обеспечения своих сил оккупантам необходимо ехать через Красноперекопск, Армянск в направлении населенных пунктов Каланчак и Чаплинка, а далее в Херсонской области.

Разрушенные мосты у Чонгара (фото: скриншот карты Deepstate)

"Этот маршрут и длиннее на несколько сотен километров, и находится гораздо ближе к позициям ВСУ, то есть это создает угрозу систематического поражения военных грузов и техники, которые будут двигаться по соответствующему маршруту", – подчеркивают в представительстве.

Кольцо вокруг оккупированного Крыма постепенно сжимается, констатируют в Представительстве президента в Крыму.

"Когда снова будет поврежден еще и "Крымский мост", то вся российская группировка войск на оккупированном полуострове станет зависимой от маршрута через Армянск, который и так будет в зоне поражения, и от доставок морем", – отмечают там.

  • В ОК "Юг" заявили, что повреждение мостов в районе Чонгара "взорвет" логистику оккупантов.
  • В Пентагоне, реагируя на ракетные удары по Чонгарскому мосту, заявили, что Украина сама планирует и проводит боевые действия.

Читайте также: Тема дня | Херсон 2.0. Как и зачем ВСУ начинают разрушать мосты в Крым

Евгения Мазур
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Вооруженные силы УкраиныЧонгарАР Крымвойна России в Украине
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